Gubbio: a dieci anni dalla scomparsa riordino archivio del professor Nardelli

Ha già portato ad ordinare il suo archivio privato di storia della scienza, oltre 100 buste, il "Progetto di studio prof. Giuseppe Maria Nardelli" dedicato all' insegnate eugubino e docente universitario di Etnobotanica scomparso dieci anni fa. Quale giornalista è stato divulgatore scientifico e corrispondente dell'ANSA per oltre 30 anni. Il progetto dei promotori è di renderlo entro il 2020 archivio di rilevante interesse storico sotto l' egida della Soprintendenza. Saranno così disponibili migliaia di pagine di studi, documenti, immagini interdisciplinari considerati ancora "estremamente attuali". Sono poi oltre 10 i suoi lavori postumi pubblicati e moltissime le comunicazioni accademiche tenutesi presso atenei italiani e in vari contesti culturali accreditati. Tra gli obiettivi dei familiari del professor Nardelli anche quello di costituire una associazione culturale o una fondazione per gestire il patrimonio culturale e salvaguardare la memoria dello studioso.

