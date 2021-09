Gubbio, al "Barbetti" arriva l'Entella(ore 17.30). Mister Torrente: "Servirà partita quasi perfetta, possiamo migliorare ancora tanto". Un minuto di silenzio per ricordare il Dottor Rialti

Quarta giornata in arrivo nel girone B di serie C con il Gubbio pronto ad ospitare la Virtus Entella al “Barbetti” (ore 17.30). Mister Torrente(nella foto di Simone Grilli) opterà ancora per il 4-3-3 con Ghidotti in porta, Oukhadda, Signorini, uno tra Redolfi o Migliorini e Aurelio a comporre la linea difensiva, Cittadino in cabina di regia con il rientrante Bulevardi e capitan Malaccari mezzali, Mangni(favorito su D'Amico) e Arena a supporto di Sarao. Sempre ai box Fantacci per infortunio.

“Affrontiamo un'altra squadra favorita per la vittoria del campionato - commenta mister Torrente alla vigilia - formazione esperta con ottime individualità: un altro esame probante per noi, però giochiamo in casa e cercheremo con le nostre qualità di portare a casa il risultato. L'Entella ha tanti elementi importanti dalla metacampo in su, alcuni dei quali hanno fatto da protagonisti la Serie A e la B. Per questo siamo chiamati a fare una partita che deve giocoforza rasentare la perfezione, anche perchè l'Entella in trasferta sin qui aha perso a Montevarchi e vorrà cogliere in casa nostra senza dubbio i primi punti lontano dalla Liguria. Ricordiamoci che siamo in un girone estremamente equilibrato, non esiste una singola partita facile e i risultati delle prime giornate sono li a testimoniarlo. Per questo ogni partita va affrontata con la giusta umiltà, concentrazione e determinazione. Sicuramente abbiamo ancora margini di miglioramento, ad esempio sulla prima uscita dal palleggio a Reggio Emilia abbiamo commesso troppi errori, un aspetto sicuramente da limare al più presto. Dal punto di vista temperamentale la squadra mi è sempre piaciuta sin qui ma possiamo e dobbiamo migliorare su determinati aspetti tecnico-tattici. Sicuramente il rientro di Bulevardi fornisce alla squadra qualità e dinamismo nelle due fasi, che si abbina alla perfezione con gli altri centrocampisti della nostra rosa. A parer mio il nostro organico è composto interamente da titolari anche se ovviamente devo fare delle scelte di partita in partita: l'importante è farsi trovar pronti quando si viene chiamati in causa”

Prima delle partita ci sarà un minuto di silenzio per ricordare il dottor Renato Rialti, scomparso oggi a 71 anni, ex dirigente e storico tifoso rossoblù

Gubbio/Gualdo Tadino

17/09/2021 20:22

Redazione