Gubbio: convegno ‘AA appennini aperti - territori e centri storici per nuove forme di sviluppo’

Si svolgerà a Gubbio nei giorni di venerdì 9 e sabato 10 novembre, presso la Residenza Municipale di Palazzo Petrorio in Piazza Grande, il convegno "AA appennini aperti. Territorio e centri storici per nuove forme di sviluppo", promosso dal Comune di Gubbio della LUMSA di Roma, dell'Università degli studi di Perugia e dall' associazione Respro – Rete di storici per i paesaggi della produzione. Varie e qualificate le presenze di esperti provenienti tra l'altro dalle Università di Perugia, Roma, Tuscia, Svezia, Marche, Teramo, Molise, Campania. Venerdì 9 novembre, dopo i saluti istutuzionali, l'introduzione al convegno è affidata a Manuel Vaquero Pineiro dell'Università dI Perugia; si proseguirà con interventi sul tema "Leggere e decifrare l'appenino". Il giorno seguente sabato 10, dopo l'introduzione di Raniero Regni della Lumsa, si parlerà di "Aree interne e strategie di sviluppo nella storia dell' Appenino", presidede Antonio Ciaschi della Lumsa,proseguendo poi nella trattazione del tema "Gli appennini come spazo progettuale", coordialmento Roberto Parisi dell' Università degli Sudi del Molise e L'intervento tra gli altri del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati.

