A Gubbio la parrocchia di Sant’Agostino ha festeggiato Santa Rita da Cascia, monaca agostiniana. Come in tutto il mondo, sono tanti i devoti della Santa anche a Gubbio che partecipano alle iniziative per festeggiarla. Rientra nelle celebrazioni anche la benedizione delle macchine in programma domani domenica 23 maggio dalle ore 11.30 alla chiesa della Vittorina.

Gubbio/Gualdo Tadino

22/05/2021 21:38

Redazione