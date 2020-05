Gubbio, l'addio a Pier Paolo Filippini. In tanti al Parco della Vittorina. Il tamburo di Sant'Ubaldo accanto alla bara

E' stato il giorno dell'addio oggi a Gubbio al Pier Paolo Filippini, il quarantenne morto in un incidente in montagna lo scorso 25 maggio.

L'abbraccio di amici e parenti in una cerimonia laica al Parco della Vittorina, un luogo altamente simbolico per i valori che essa esprime, lì dove dove San Francesco ammansì il lupo, simbolo di pace con gli altri e con il creato. Una bara bianca, con accanto il tamburo di Sant'Ubaldo, a sottolineare la sua appartenenza al gruppo dei tamburini dei Ceri.

Tantissimi i presenti, con interventi tra gli altri di suor Daniela Cancilla, il regista Riccardo Tordoni, la musica di Paolo Ceccarelli, ma anche di Riccardo Migliarini e Maurizio Pugno. Tante le personalità del mondo politico e culturale di Gubbio, legate al papà Luigi, da sempre animatore musicale della città con eventi come il "No Borders Jazz festival", e alla mamma Maria Clara Pascolini, già vice sindaco durante il primo mandato della giunta Goracci. Sono stati proprio gli alunni della scuola elementare dove insegna Maria Clara a portare un mazzo di palloncini bianchi che sono stati posati sulla bara.

Pier Paolo, molto noto in città, si era trasferito in Friuli, nella provincia di Pordenone dove lavorava come restauratore. La sua scomparsa era stata allertata lunedì scorso, quando il ragazoz non si era presentato al lavoro; subito partite le ricerche che, seguendo una delle sue passioni ovvero l'escursionismo, si soni rivolte verso la monatgna sui sentieri di Piancavallo. Lì è stata da subito ritrovata la macchina e il giorno dopo, nel pomeriggio del 26 maggio, purtroppo la salma è stata rinvenuta in una scarpata a 1500 metri di quota, sotto un sentiero particolarmente ripido.

Gubbio/Gualdo Tadino

30/05/2020 11:57

Redazione