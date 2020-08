Gubbio, mercato caldo: trovato l'accordo con Ferrini, oggi possibile annuncio per Formiconi e Pasquato. Vicino il rinnovo a Gomez

Mercato caldo in casa Gubbio a una settimana dall'inizio del raduno della squadra di Torrente: nella serata di ieri è stato trovato l'accordo con il difensore Manuel Ferrini, 22 anni, ex Sicula Leonzio (nella foto), giocatore conosciuto e apprezzato dal trainer rossoblù che lo ha avuto con sè in Sicilia. Oggi è atteso per le visite mediche.

Ma la giornata odierna preannuncia ulteriori novità in casa eugubina: possibile l'annuncio dell'accordo per l'ex Triestina, Giovanni Formiconi (photogallery) e soprattutto Cristian Pasquato, (photogallery) la scorsa stagione in serie D veneta a Campodarsegno. Entrambi giocatori esperti (30 anni) in particolare Pasquato che ha vestito maglie importanti tra A e B (da Juventus e Torino, al Pescara).

Vicino il rinnovo a Juanito Gomez , tra i più attesi nella piazza, ma vicino anche l'accordo con il portiere Tommaso Cucchietti, 22 anni, scuola Torino, la scorsa stagione tra i pali del Sudtirol.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/08/2020 09:23

Redazione