Gubbio: nuovo prestigioso riconoscimento per il romanzo "Nel segno dei padri", finalista al premio letterario Acqui Storia

Un nuovo prestigioso riconoscimento per il romanzo "Nel segno dei padri" di Giacomo Marinelli Andreoli, dedicato alla storia di amicizia epistolare tra Guglielmina Roncigli e Peter Staudacher, nata a 60 anni dalla rappresaglia nazista di Gubbio nota come l'eccidio dei 40 martiri. Il libro, edito da Marsilio e giunto alla sua seconda ristampa, figura infatti tra i sei finalisti del Premio letterario Acqui Storia, nella sezione romanzo storico. Il premio, giunto alla 51° edizione, si svolge nella cittadina piemontese, ed è nato nel 1968 per onorare il ricordo della “Divisione Acqui” e i caduti di Cefalonia nel settembre 1943. La scelta di "Nel segno dei padri", prima esperienza letteraria di Giacomo Marinelli Andreoli, rappresenta un riconoscimento importante: al Premio Acqui Storia infatti vengono selezionate le migliori pubblicazioni appartenenti alla produzione storiografica nazionale ed internazionale: cinque nella sezione storico scientifica, sei nella sezione storico divulgativa e sei nella sezione romanzo storico. La Giuria della Sezione Romanzo Storico, in particolare, ha designato come finalisti: Maria Attanasio, "La ragazza di Marsiglia", Sellerio Editore, Rino Camilleri, "Il mio nome è Giuda", La fontana di Siloe (Lindau), Adelaide De Clemont-Tonnerre, "L'ultimo di noi", Sperling e Kupfer, Paolo Malaguti, "Prima dell'alba", Neri Pozza Editore, Giacomo Marinelli Andreoli, "Nel segno dei padri". La storia di Guglielmina e Peter, Marsilio Editori, Nicola Verde, "Il vangelo del boia", Newton compton Editori. Il premio Acqui Storia è organizzato dal Comune di Acqui Terme con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il Premio Acqui Storia, il più importante non solo in Italia ma in tutta Europa per i libri di argomento storico, ha ricevuto il patrocinio della Presidenza della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. A fine settembre verranno resi noti i vincitori delle tre sezioni dell’Acqui Storia, unitamente al Premio Speciale alla Carriera, alla proclamazione dei “Testimoni del Tempo” e al riconoscimento “La Storia in TV”. La premiazione avverrà nella serata del 20 ottobre prossimo al teatro Ariston di Acqui Terme. Il libro "Nel segno dei padri", uscito nel febbraio 2017, è stato presentato in molteplici occasioni in Umbria e in diverse regioni del Paese. Tra le altre, significative presentazioni quelle all'Ambasciata d'Italia alla Santa Sede a Roma, alla biblioteca della Camera dei Deputati, alla Biblioteca Marciana di Venezia, all'Università UniPegaso di Catania, al Consiglio regionale dell'Umbria. Il romanzo, adottato come testo di narrativa in alcuni istituti scolastici umbri e non, è stato insignito del premio Europa per la sezione Letteratura allo Spoleto art festival.

Gubbio/Gualdo Tadino

12/07/2018 18:37

Redazione