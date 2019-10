Gubbio, presentato alla Sperelliana il libro "L'Enigma della Genesi" di Claudio Chianchella

Anche la Biblioteca Sperelliana di Gubbio è stata tra le sedi italiane che hanno accolto la presentazione del libro del viterbese Claudio Cianchella, dal titolo “L'enigma della Genesi”. Dopo numerosi anni di studi, ricerche, analisi e incontri il volume osserva la realtà in modo nuovo concentrandosi sui confini del cosmo e sull'uomo con le sue convinzioni e distrazioni, coinvolgendo così cultura, natura e scienza.

Oltre alle osservazioni sugli aspetti straordinari della natura, intesa come “Universo planetario”, composto dal cosiddetto micro e macro cosmo, l'autore rivela tre teorie principali nel campo delle Neuroscienze, per quanto riguarda la formazione della mielina nell’assone del neurone, in quello della Fisica quantistica, per il principio dell' istantaneità del pensiero e, infine, nel campo della filosofia, utilizzata per sostenere la teoria che il passato include il futuro.

L'evento introdotto dallo storico dell'arte Ettore Sannipoli è stato presentato dal curatore di eventi Angelo Blasetti ed organizzato dall' associazione viterbese di promozione sociale e culturale Arte Moda Cultura con il patrocinio del Comune di Gubbio.

“L'obiettivo – ha dichiarato l'autore Cianchella- è quello di invitare i lettori a riflettere”.

Una presentazione voluta a Gubbio dallo stesso autore, in seguito al forte legame che lo lega alla città.

Claudio Cianchella ha devoluto il libro “L’Enigma della Genesi” alla Apsc Arte Moda Cultura per attrarre contributi volontari finalizzati a continuare la ricerca ed intraprendere le attività sociali e culturali dell’Associazione.

Per ottenere il libro “L’Enigma della Genesi” è sufficiente offrire un contributo volontario e contattare la Direzione dell’Associazione ai numeri 0761 093572 o 340 2753656.

Le immagini e l'intervista all'autore Claudio Chianchella andranno in onda domani sera alle ore 20.20, durante il tg in onda al canale 11 di TrgMedia.

Gubbio/Gualdo Tadino

09/10/2019 13:17

Redazione