Gubbio, regalo di Natale cercasi: domani arriva la Samb al "Barbetti", diretta radio su RGM dalle 14.25. Galderisi: "Sara' gara equilibrata, dobbiamo esaltare le nostre qualita'"

Serie C in primo piano con il Gubbio pronto a ricevere la Sambenedettese domani alle 14.30 al “Barbetti”. Galderisi(nella foto di Simone Grilli) conferma il 4-2-3-1 con marchegiani in porta, difesa formata da Tofanti, Espeche, Piccinni e Pedrelli, centrocampo con Benedetti e Malaccari, sulla trequarti certa la presenza di Casoli e De Silvestro mentre Casiraghi, acciaccato, è in ballottaggio con Plescia per assistere Marchi. Out Lo Porto, dalla panchina Campagnacci così come il neo arrivato Maini. 3-5-2 invece per la Samb dell'ex Roselli con il tifernate calderini e Di Massimo possibile tandem d'attacco. Arbitro sarà Eduart Pashuku di Albano Laziale.

Potrete seguire la partita domani dalle 14.25 su RGM Hit Radio o sul canale 604 del Digitale Terrestre

"Veniamo da una buona settimana - dichiara Galderisi alla vigilia - a Pordenone gli episodi ci sono stati sfavorevoli ma abbiamo interpretato bene la partita nonostante alcuni errori che abbiamo analizzato per cercare di limarli. Orgogliosi di ciò che abbiamo fatto in Friuli? solo se faremo bene domani, perchè dopo la semina è fondamentale il raccolto. Domani affronteremo una squadra equilibrata, compatta, che subisce pochissimi gol e reduce da un momento di forma importante con una lunga serie positiva: forse non aggressiva in fase di non possesso ma ha una costruzione di gioco molto dinamica basata soprattutto su ripartenze spesso esiziali per le difese avversarie. Abbiamo lavorato per opporci al meglio alle loro caratteristiche provando al contempo a mettere in luce le nostre qualità.". Saranno tre partite nell'arco di una settimana per i rossoblù, che il 26 saranno a Verona e il 29 a Ravenna prima della pausa: "Siamo chiamati a pensare sempre e solo ad una partita alla volta, quindi ora è fondamentale far bene con la Sambenedettese. Chiaramente poi avremo la Virtus Verona che al momento è una nostra diretta concorrente per la salvezza e se saremo bravi possiamo pensare di chiudere l'anno contro una squadra in piena zona playoff come il Ravenna per provare ad alzare l'asticella. La partita focale resta sempre quella più imminente perche dal risultato dell'ultima gara giocata viene determinata la gara successiva". Infine sul mercato: "E' il momento più balordo per noi allenatori: molti giocatori pensano a dove potrebbero andare a giocare e le partite in mezzo non aiutano, sono contento che il mercato avrà uno spazio temporale che terminerà quando ancora non torneremo in campo. Ho un confronto quotidiano con presidente e direttore sportivo, vedremo tutti assieme ciò che si potrà fare per migliorare l'organico ricordandoci che il nostro è un gruppo importante".

Gubbio/Gualdo Tadino

21/12/2018 15:53

Redazione