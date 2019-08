Gubbio, un saggio-concerto di successo per concludere la prima masterclass di 'Canto lirico ed arte scenica'

Si è conclusa mercoledì sera presso il Teatro ‘L. Ronconi’ con un saggio – concerto su musiche di Mozart, Rossini, Verdi e Donizetti, la prima masterclass gratuita di ‘Canto lirico ed arte scenica’, organizzata dall’associazione 'Pocket Opera’ e svoltasi dal 16 al 21 agosto. Il corso è stato tenuto dal soprano Annamaria Dell’Oste (docente di canto al Conservatorio di Avellino), dal direttore d’orchestra Francesco Rosa (docente di accompagnamento pianistico al Conservatorio di Adria) e dal regista Primo Antonio Petris (docente di arte scenica al Conservatorio di Adria), e hanno partecipato 11 allievi di straordinaria bravura provenienti da varie regioni d’Italia, tra cui Friuli, Veneto, Campania. « Con questa operazione didattica e formativa - spiega Aldo Sartori presidente dell’associazione 'Pocket Opera’ - abbiamo voluto integrare il progetto ‘Adoperamoci per l’opera’, studiato per divulgare l’opera lirica, promuovendo un nostro patrimonio culturale, per farla apprezzare a chi ancora non la conosce. Vogliamo ribadire il grande successo della rappresentazione estiva itinerante del 'Don Pasquale' di Donizetti, successo dimostrato dalla richiesta di alcuni dei Comuni coinvolti di poter ospitare uno spettacolo di nostra produzione anche il prossimo anno ».

Gubbio/Gualdo Tadino

23/08/2019 14:05

Redazione