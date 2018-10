Gubbio verso la Lombardia per sfidare la Feralpisalò. Ai box Casoli e Conti. Diretta radio su RGM domenica dalle 14.25. Diramati gli orari dalla 10° alla 13° giornata

Domenica alle 14.30 per la giornata numero 9 del girone B di C trasferta a Salò contro la Feralpi per il Gubbio. Due pesanti assenze per Sandreani(nella foto di Simone Grilli), che in mediana dovrà fare a meno sia di Casoli che di Conti, ambedue ai box per problemi muscolari. Il sistema di gioco dovrebbe essere ancora il 4-3-1-2, con Marchegiani in porta, difesa formata da Tofanari, Espeche, Piccinni e Pedrelli, centrocampo con Ricci in regia, Malaccari e Benedetti mezzali, Casiraghi trequartista a sostegno di Marchi e Campagnacci, con quest'ultimo favorito su Plescia. Altra ipotesi è il 3-5-2 con l'inserimento di Schiaroli in difesa al posto di un centrocampista. Arbitro del match sarà Michele Giordano di Novara. Potrete seguire Feralpisalò-Gubbio domenica a partire dalle 14.25 in diretta radio su Rgm o sul canale 604 del digitale terrestre.

In contemporanea con Feralpisalò – Gubbio ben sei partite fissate alle 14.30 tra cui spicca la sfida al vertice tra Pordenone – Fermana mentre Acori è pronto ad esordire con il suo Rimini al “Neri” contro il Sudtirol. Alle 18.30 doppio derby in vista con Giana Erminio – Albinoleffe e Vicenza – Virtus Verona

La Lega di C intanto ha diramato gli orari che vanno dalla 10ecima alla 13esima di campionato: Il Gubbio sarà sempre in campo alle 14.30 ed ovviamente è sospesa la programmazione per il derby con la Ternana, in programma l'11 Novembre per l'11esimo turno del girone B, in attesa di capire che campionato disputerà la compagine rossoverde. Questi i giorni e le partite:

10a GIORNATA ANDATA – 4 NOVEMBRE 2018

GUBBIO vs RIMINI Domenica Ore 14.30

11a GIORNATA ANDATA – 11 NOVEMBRE 2018

TERNANA vs GUBBIO In attesa di programmazione

12a GIORNATA ANDATA – 18 NOVEMBRE 2018

GUBBIO vs GIANA ERMINIO Domenica Ore 14.30

13a GIORNATA ANDATA – 25 NOVEMBRE 2018

RENATE vs GUBBIO Domenica Ore 14.30

Gubbio/Gualdo Tadino

26/10/2018 19:44

Redazione