INFLAZIONE: UMBRIA TRA LE REGIONI PIU’ VIRTUOSE - PREZZI NEL 2019 CRESCONO SOLO DEL +0,3%

Nel 2019 l’inflazione media allo 0,6% è costata ad una famiglia tipo +185 euro su base annua, mentre un nucleo con due figli, per effetto dell’aumento dei prezzi, ha speso +243 euro su base annua. Lo afferma il Codacons, commentando i dati definitivi diffusi oggi dall’Istat. “Il dimezzamento dell’inflazione è dovuto alla grave crisi dei consumi da parte delle famiglie – spiega il presidente Carlo Rienzi – Se i cittadini non comprano, i prezzi rimangono fermi, con effetti negativi sul lungo termine”. “A livello territoriale – prosegue Rienzi - le differenze sono enormi. Il Trentino Alto Adige è la regione dove l’inflazione più alta nel 2019 ha avuto un impatto maggiore sulle tasche delle famiglie, mentre la Sardegna è quella dove i prezzi sono cresciuti meno. Al punto che una famiglia residente in Trentino ha speso lo scorso anno 224 euro in più a causa dell’inflazione rispetto ad una famiglia residente in Sardegna”. Ecco di seguito la classifica ufficiale delle regioni dove i prezzi sono cresciuti di più nel 2019, con relativo incremento di spesa per la famiglia media.

1)Trentino-Alto Adige 1% +264 2)Liguria 1% +230 3)Abruzzo 1% +205 4)Puglia 1% +194 5)Piemonte 0,7% +175 6)Lombardia 0,6% +168 7)Emilia-Romagna 0,6% +162 8)Sicilia 0,8% +156 9)Friuli-Venezia Giulia 0,6% +139 10)Veneto 0,5% +125 11)Campania 0,6% +122 12)Lazio 0,5% +120 13)Valle d’Aosta 0,4% +116 14)Calabria 0,6% +110 15)Toscana 0,4% +102 16)Marche 0,4% +88 17)Umbria 0,3% +66 18)Basilicata 0,3% +63 19)Sardegna 0,2% +40

Perugia

17/01/2020 17:23

Redazione