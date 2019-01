Il 2019 di "Educare alla vita buona" di Gualdo Tadino : ristrutturazione oratorio, restyling teatro e un progetto sulla prevenzione del disagio giovanile

Sarà un 2019 ricco di novità per l'associazione “Educare alla vita buona” di Gualdo Tadino , un anno in cui prenderanno forma alcuni progetti importanti per questa realtà e per la città. Lo ha detto il presidente Umberto Balloni in occasione della Festa di San Giovanni Bosco che l'associazione ha celebrato partecipando domenica scorsa alla messa officiata dal vescovo Domenico Sorrentino presso la cattedrale di San Benedetto , quindi con l'assemblea presso il teatro salesiano . In questa occasione, presenti le istituzioni e i benefattori del sodalizio , dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia con il segretario Fabrizio Stazi, alla Rocchetta con l'avvocato Chiara Bigioni , insieme ad altre aziende del gualdese che hanno in questi 8 anni sostenuto le iniziative dell'associazione che gestisce oratorio e teatro Don Bosco.

Quanto ai progetti, l'associazione si è aggiudicata, unica nella provincia di Perugia, un bando nazionale della Fondazione “Con i bambini” che vede partecipare le Fondazioni bancarie d'Italia , finalizzato a prevenire il disagio giovanile nella fascia d'età 5 – 14 anni. Il progetto, denominato “Rete” e curato nei dettagli dal professor Giovanni Carlotti, vede “Educare alla vita buona” come associazione capofila di un raggruppamento di enti e realtà (le scuole da Nocera fino a Scheggia, l'associazione atletica Tarsina, il museo della scienza Pos di Perugia ed altre realtà minori ) con il fine di sostenere progetti per l'inclusione di bambini e ragazzi in difficoltà sociali ed economiche. 500 mila euro l'importo assegnato con partenza dei progetti dal 1 febbraio.

Un altro bando, promosso dalla Fondazione Carisp, ha assegnato alla cordata Asad - "Educare alla vita buona" 90 mila euro per la sistemazione del teatro Don Bosco dove verrà ampliato il palco togliendo le prime tre file di poltrone e contestualmente verrà sistemato tutto l'apparato tecnico. Prevista anche la realizazzione di una sala di registrazione.

A questo si affiancano i lavori in corso per l'adeguamento e miglioramento delle sale dell'oratorio, sostenuti per 60 mila euro da Rocchetta spa . La struttura necessita d'interventi importanti, con l'associazione che si fa carico della differenza restante per un importo totale stimato di 90 mila euro . Da qui l'importanza di sostenere il progetto partecipando alle attività dell'associazione, prima tra tutte quella di sala di proiezione cinematografica.

