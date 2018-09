Il premier Conte "adotta" l'invenzione del perugino Vicarelli: applausi per il Secure Shelter varato all'Universita' di Perugia

"Tommaso lo porto a Palazzo Chigi". Il premier Giuseppe Conte, a Bisceglie, in Puglia, lo ha detto dal palco di Digithon, rivolgendosi a un giovane startupper perugino, Tommaso Vicarelli, che ha inventato Secure Shelter, il sistema per il monitoraggio strutturale in tempo reale.

Tommaso ha spiegato che, un anno e mezzo fa, con l' Universita' di Perugia ha realizzato un' analisi strutturale di alcuni edifici agganciando a tale sistema di analisi, degli algoritmi utili per capire, in tempo reale, se un edificio e' in buone condizioni o no. Il sistema si basa su sensori di accelerazione. A questo punto Conte ha invitato Il ragazzo a seguirlo a Roma commentando "stiamo lavorando a un decreto che porteremo in Consiglio la prossima settimana su emergenza, controllo, monitoraggio e ammodernamento delle infrastrutture, dopo quello che e' successo al ponte Morandi".

08/09/2018 19:16

