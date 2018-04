Impresa Gubbio: Bergamini gol al 90' e colpaccio salvezza a Bassano (1-0)

Impresa Gubbio: con un gol do Bergamini al 90' arriva uno straordinario colpaccio salvezza a Bassano (1-0). Come 10 anni fa (quando con Sandreani in campo decise dal dischetto Corallo per un'altra vittoria salvezza) i rossoblu' escono vittoriosi contro ogni pronostico dal terreno di gioco Veneto nonostante i giallorossi siano in piena corsa playoff. Una vittoria pesantissima che lancia la squadra di Samdreani a quota 36 in una giornata propizia in cui perdono sia Vicenza (a Ravenna) che Santarcangelo (in casa col Renate). A sorpresa vince solo il Fano addirittura a Trieste e sale a 34. Ma ora a 33 ci sono Teramo (oggi riposava) e Santarcangelo con il Vicenza che resta ultimo a 30. Per il Gubbio- che domenica prossim al riposa - 3 punti di vantaggio sulla linea playout con l'ultima di campionato a Padova. I veneti oggi pareggiando a Fermo arrivano a 59 punti. Se domani la Reggiana non vince il posticipo di Bergamo con Albinoleffe, possono già festeggiare la B.

Gubbio/Gualdo Tadino

22/04/2018 18:32

Redazione