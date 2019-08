In 400 attesi alla Cicloturistica dei Borghi

Sono almeno 400 i partecipanti attesi alla nona edizione della "Cicloturistica dei Borghi più belli d' Italia" in programma al lago Trasimeno domenica 25 agosto. La partenza e l' arrivo della corsa sono fissati al club velico di Castiglione del Lago. Tre i circuiti previsti. Quello più corto, lungo 57 chilometri e con un dislivello di 370 metri, di fatto corrisponde al perimetro del lago. Quello medio (80 chilometri e con un dislivello di 900 metri) prevede la salita a Castel Rigone, mentre il più lungo (118 chilometri con un dislivello di 1.700 metri) tocca località come Castelvieto, Castel Rigone e Lisciano Niccone. L' appuntamento è inserito nel circuito delle sette manifestazioni ciclistiche "Terre d' Etruria" che si snoda tra Umbria e Toscana durante tutta l' estate. "E' sempre più stretta la collaborazione tra il Trasimeno e i Borghi" ha sottolineato il presidente dell' associazione Fiorello Primi. "Le due ruote - ha aggiunto - mezzi lenti e non inquinanti, sono il modo migliore per vivere questi nostri territori".

Perugia

21/08/2019 17:35

Redazione