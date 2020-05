In corso ricerche serrate per un 40enne eugubino escursionista scomparso da domenica sui boschi di Piancavallo, nel Friuli

Sono ripartite all' alba le ricerche del quarantenne di Gubbio, P.F le sue iniziali, domiciliato a Pordenone, la cui auto è stata ritrovata alle Roncjade in Piancavallo dai Carabinieri di Aviano: si presume che l' escursionista sia partito domenica mattina. Ieri sono intervenuti 20 tecnici del Soccorso alpino delle stazioni di Pordenone e di Maniago e in coordinamento con i Vigili del fuoco hanno organizzato le ricerche sui sentieri che partono dalla località turistica perlustrando le casere e bivacchi.

I due elicotteri di Protezione Civile Fvg e Vigili del fuoco hanno perlustrato creste e canaloni del gruppo del Cimon del Cavallo e delle alture della fascia pedemontana. I vigili urbani del Comando di Udine hanno invece perlustrato con il drone le zone aperte e prative nei dintorni del punto di scomparsa. Da stamani sorvolano la zona anche droni di privati che si sono messi a disposizione per aiutare nelle ricerche. I Carabinieri hanno controllato con il fuoristrada le strade carrarecce di accesso ai sentieri dell' altopiano. Il caso è stato segnalato anche alla trasmissione televisiva "Chi l' ha visto?".

Lo scomparso è moro, con la barba, altezza 1,75, aveva con sé uno zaino nero. Questa mattina sono arrivati rinforzi di personale da tutte le stazioni del Cnsas del Friuli Venezia Giulia, assieme a quattro unità cinofile della Protezione Civile che si aggiungono ai due cani molecolari provenienti da Veneto e Trentino. In mattinata è previsto l' arrivo dell' elicottero della Protezione Civile.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/05/2020 11:52

Redazione