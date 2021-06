Incontro on-line tra i presidenti delle Regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Toscana

I presidenti delle Regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Toscana si incontreranno in streaming domani, martedì 8 giugno, alle ore 16, allo scopo di intensificare una fattiva collaborazione che abbia come obiettivo l' individuazione e la condivisione di priorità, strategie e obiettivi dell' Italia centrale. A seguire, alle ore 17.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto alla presenza, in streaming, dei presidenti Donatella Tesei (Umbria), Francesco Acquaroli (Marche), Marco Marsilio (Abruzzo), Eugenio Giani (Toscana), Nicola Zingaretti (Lazio). Lo riferisce una nota della Regione Umbria. I giornalisti che vorranno partecipare alla conferenza stampa (in modalità streaming) lo potranno fare attraverso una piattaforma dedicata previa richiesta di accredito da inviare aftrincia@regione.lazio.it entro le ore 17.30 di oggi, lunedì 7 giugno. Successivamente saranno inviate le credenziali per accedere alla piattaforma e le modalità per interagire con i partecipanti durante la conferenza stampa. L' appuntamento delle 17.30 sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina facebook della Regione Umbria (l'ente spiega che in questa modalità si potrà seguire solo come spettatori senza possibilità di fare domande).

Perugia

07/06/2021 12:23

Redazione