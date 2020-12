Indelfab, c'e' il fallimento. Fino al 15 maggio 2021 cassa per cessazione, poi ultimi sei mesi fino a novembre 2021

C'è la parola fine sulla vicenda Merloni: è stato dichiarato il fallimento della Indelfab che ha rilevato la Jp, a sua volta erede della Merloni. Nominati i curatori fallimentari nella persone delle dottoresse Simona Romagnoli, Sabrina Salati e dell'avvocato Luca Cortellucci. Si tratta dell'ultimo atto di questa azienda che conta ad oggi tra Umbria e Marche 584 lavoratori per i quali è garantita la cassa per cessazione attività fino al 15 maggio, rinnovabile di altri sei mesi fino alla metà del novembre 2021. Per Adolfo Pierotti della Cisl si tratta ora di ottimizzare questo tempo per creare opportunità per questi lavoratori: il 10 dicembre è atteso un incontro al Ministero.

Gubbio/Gualdo Tadino

01/12/2020 17:50

Redazione