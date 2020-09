Infrastrutture: "Garantire nello statuto regionale il diritto alla connettività”, il consigliere De Luca (M5S) annuncia proposta di legge

“La connessione veloce come diritto di cittadinanza. Per questo ci faremo promotori, nell'ambito della Commissione per le riforme statutarie, di una proposta di legge per inserire il diritto di accesso alle reti info-telematiche all'interno dei principi programmatici dello Statuto della Regione Umbria. Crediamo che infrastrutture e competenze digitali debbano essere al centro della ripartenza dell'economia umbra. Affinché i territori e le comunità possano essere protagonisti della rinascita della regione”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca.

“Per fare questo – spiega De Luca - è necessario colmare in tempi rapidi lo scarto del digital divide intra-regionale, garantendo l'accesso internet come requisito essenziale di inclusione sociale ed incrementando il livello di alfabetizzazione informatica dei cittadini nelle dinamiche lavorative e nelle relazioni con la PA. La connettività è ormai un diritto fondamentale. L'accesso a internet deve essere riconosciuto giuridicamente come diritto che permette di rimuovere forme di discriminazione tradizionali basate su censo, situazione economica o disabilità fisiche, e nuove e ancora poco percepite come il digital divide. Garantire il diritto alla connettività significa garantire pari accesso al lavoro, alla sanità e all'istruzione. Significa creare nuove modalità di lavoro e di sviluppo economico, opportunità per le imprese, ottimizzare l'attività e i rapporti con la pubblica amministrazione. Significa dare ad un territorio quei servizi minimi per consentire alle aziende di sopravvivere ed essere competitive su mercati sempre più digitali. In Umbria sono ancora troppe le zone che non ricevono un segnale stabile per la telefonia mobile e addirittura ci sono località che non ricevono adeguatamente neanche il servizio televisivo”.

“Non siamo – prosegue De Luca - all'anno zero rispetto ad altri, ma è una sfida in cui non possiamo mollare di un centimetro. Secondo Open Polis (elaborazione dati Istat 2019) il 21,3 per cento delle famiglie umbre non ha un accesso internet da casa, un dato tra i più alti in Italia. Di queste il 6,8 per cento dichiara come motivo la mancanza di disponibilità di una connessione a banda larga nella zona, dato più alto in Italia. Tra gli altri motivi ci sono l'alto costo del collegamento e degli strumenti per accedervi, la mancanza di competenze e la minima alfabetizzazione digitale. In Umbria solo il 31 per cento delle famiglie viaggia con una velocità superiore ai 100 Mbps, contro il 55 per cento della Sicilia, il 48 del Lazio o il 46 della Puglia, solo per fare alcuni esempi. Su questi ultimi dati è da rilevare poi come ritroviamo il solito ritardo dell'Umbria meridionale: mentre nel comune di Perugia il 68 per cento delle famiglie viaggia in internet con velocità superiore a 100 Mbts, a Terni succede solo nel 46 per cento dei casi”.

“Tutti questi dati - conclude De Luca - si traducono in mancate opportunità, minor attrattività per le aziende, minori servizi per le imprese, anche del turismo, minori strumenti per l'istruzione, per la sanità. Quindi a buon diritto possiamo parlare di una vera e propria discriminazione ai danni dei cittadini e delle comunità. Un elemento, quello del digital divide, che dovrà essere considerato in via prioritaria anche nella futura pianificazione delle infrastrutture digitali regionali”.

Perugia

05/09/2020 13:03

Redazione