Luci a led nelle vie di accesso al centro di Gualdo Tadino. Saranno istallate nei punti di pubblica illuminazione in Via Veneto, Via XXIV Maggio, Viale Don Bosco, Via Roma e Viale Mancini. Un’azione che consentirà di ottenere oltre al risparmio di energia anche una riduzione dell'inquinamento luminoso, con una migliore qualità dell'illuminazione stessa. L’investimento da parte del Comune di Gualdo Tadino sarà pari a quasi 29 mila euro, soldi che saranno recuperati in poco più di 4 anni grazie al risparmio ottenuto. I lavori saranno completamente realizzati dalle squadre interne del Comune. L’efficientamento della pubblica illuminazione nelle principali vie di accesso a Gualdo Tadino, al momento è il primo step, di un’azione più ampia che nelle intenzioni dell'attuale Amministrazione Comunale dovrà raggiungere l'intera città.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/03/2019 18:11

Redazione