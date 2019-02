Marco Minniti torna domani in Umbria per la presentazione del suo ultimo libro: “Sicurezza è liberta’”

Marco Minniti sarà in Umbria, domani, per presentare il suo ultimo libro: “Sicurezza è Libertà. Terrorismo e immigrazione: contro la fabbrica della paura”. Gli appuntamenti saranno due, a Città di Castello e a Terni. A Città di Castello la presentazione si svolgerà alle 17.30, presso la sala del Consiglio Comunale. A dialogare con Minniti saranno: il Vicedirettore dell’Huffington Post Italia, Alessandro De Angelis, il professor Luca Ferrucci, Professore Ordinario di Economia presso l’Università degli Studi di Perugia e il Responsabile Nazionale Giustizia del PD, Walter Verini. A Terni, alle ore 21, presso l’Hotel Valentino, l’ex-Ministro dell’’Interno si confronterà, oltre che con gli stessi Verini e De Angelis, anche con Uliano Conti, professore di Sociologia dell’Università degli Studi di Perugia e docente presso il Corso di Laurea in Scienza dell’Investigazione e Sicurezza di Narni, e con Ideale Piantoni, Direttore della Caritas di Terni.

Città di Castello/Umbertide

25/02/2019 17:03

Redazione