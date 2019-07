Nella “Scuola d’estate” fondata dal regista Luca Ronconi e oggi diretta da Roberta Carlotto due giorni di dibattiti tra memoria e realta’

La "Scuola d'Estate" - Centro Teatrale Santacristina, nelle colline augubine, fondata dal regista Luca Ronconi e ora diretta dopo la scomparsa del Maestro da Roberta Carlotto, ha aperto i battenti dal 15 luglio e proseguirà la sua attività di formazione teatrale fino al 15 agosto, guidata da figure di riferimento quali Massimo Popolizio e Carmelo Rifici. Popolizio sta seguendo un gruppo di allievi dell’Accademia d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’ in un percorso tra teatro, letteratura e scienza, a partire dai racconti de ‘Il sistema periodico’ di Primo Levi. Carmelo Rifici, direttore artistico di LuganoInScena e a lungo assistente di Ronconi, ha scelto il Centro Teatrale Santacristina per la creazione dei nuovi spettacoli che andranno in scena al LAC di Lugano nella stagione 2019-2020: ‘Macbeth, le cose nascoste’ da William Shakespeare per la sua regia e ‘Lo Zoo di vetro’ di Tennessee Williams per la regia di Leonardo Lidi. Oggi e domani a Santa Cristina ci saranno due giorni di riflessione aperti al pubblico, con nomi di primo piano della cultura e dello spettacolo, a cura di Giovanni Agosti e Oliviero Ponte di Pino. Tema di oggi lunedì 22 luglio“Il valore della memoria nello spettacolo dal vivo: gli archivi”, mentre domani martedì 23 luglio si parlerà di “Teatro e realtà”. "Le parole chiave attorno alle quali ruoteranno le riflessioni - spiega Roberta Carlotto - sono due: ‘memoria’, a cominciare proprio dall’archivio di Ronconi tramite il quale è stato possibile arrivare alla pubblicazione di Luca Ronconi “Prove di Autobiografia” a cura di Giovanni Agosti (Feltrinelli, 2019). La riflessione sulla memoria ci porta a discutere sul valore e l’importanza degli archivi dello spettacolo dal vivo come strumento per riappropriarsi delle proprie radici e utilizzarle per la costruzione di un nuovo futuro, ma anche sulla riproducibilità degli spettacoli. La seconda parola chiave è ‘realtà’, ovvero le diverse articolazioni che sta assumendo oggi il rapporto tra la scena e il reale: una relazione che Ronconi ha esplorato con intuizioni geniali e anticipatrici". Le attività 2019 del Centro Teatrale Santacristina sono realizzate con il sostegno di MIBAC - Ministero per i beni e le attività culturali e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il contributo dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico e del LAC di Lugano.

Gubbio/Gualdo Tadino

22/07/2019 19:49

