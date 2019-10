Nuova indagine Mediacom 043: l'Umbria e' la quarta peggior regione italiana tra le famiglie che dichiarano di aver peggiorato situazione economica

Nell'ultima indagine realizzata da Mediacom043 il datajournalism di Giuseppe Castellini l’Umbria è la quarta peggiore regione d’Italia per percentuale di famiglie che dichiarano che la propria situazione economica è “molto’ o “un po’” peggiorata rispetto all’anno precedente.

Il rapporto ha sistematizzato i recentissimi dati Istat relativi a come è andato l’anno 2018 nel giudizio delle famiglie . Segnala che la propria situazione economica nel 2018 è peggiorata rispetto all’anno precedente il 30,9% delle famiglie umbre, che appunto è il quarto peggior risultato dopo quelli di Sardegna - fanalino di coda con 36,8% - Sicilia (35%) e Molise (32%).In testa, ossia le regioni in cui è più bassa la percentuale di famiglie che dichiarano un peggioramento della propria situazione economica, ci sono Trentino Alto Adige (16,4%), Toscana (25,6%), Emilia Romagna (25,7%) e Valle d’Aosta. Da rilevare che, da un po’ di anni, la quota di famiglie umbre che dichiarano come la propria situazione economica sia peggiorata rispetto all’anno precedente è regolarmente più alta della media nazionale e, anzi, tra le regioni in cui appare più elevata

Perugia

15/10/2019 10:44

Redazione