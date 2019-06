Papa Francesco ha sorvolato, osservato e benedetto Cascia, terra di Santa Rita

A bordo dell' elicottero che domenica 16 giugno lo ha condotto nelle Marche, in visita pastorale all'archidiocesi di Camerino-San Severino, papa Francesco ha sorvolato l' Umbria. In modo particolare i collaboratori hanno indicato al Santo Padre, che stava pregando la Liturgia delle Ore, la città di Cascia, patria di santa Rita. Il pontefice ha benedetto dall' alto la terra di Rita. La foto di Francesco che guarda Cascia è stata scattata dal seguito papaleed inviata sul telefonino dell' arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, da mons. Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della Casa pontificia. "Fa piacere - ha commentato mons. Boccardo - sapere che il Santo Padre nel sorvolare la nostra archidiocesi abbia volto lo sguardo e benedetto quel colle della speranza che è il territorio di santa Rita, conosciuto in tutto il mondo". "Noi tutti - ha aggiunto - abbiamo ascoltato con attenzione le parole del papa ai nostri fratelli e sorelle terremotati della Chiesa di Camerino-San Severino Marche soprattutto quando ha affermato che 'sono passati quasi tre anni e il rischio è che, dopo il primo coinvolgimento emotivo e mediatico, l'attenzione cali e le promesse vadano a finire nel dimenticatoio, aumentando la frustrazione di chi vede il territorio spopolarsi sempre di più. Il Signore invece spinge a ricordare, riparare, ricostruire, e a farlo insieme, senza mai dimenticare chi soffre' ". "Queste parole del pontefice - ha osservato mons. Boccardo -ci aiutano a non perdere la speranza, ci sollecitano a quell' unità che è indispensabile per la ricostruzione morale e materiale delle zone terremotate. È bello sapere che il papa ci è vicino e ce lo ha dimostrato in tantissime occasioni e in tanti modi: grazie Santo Padre!". Il sindaco di Cascia Mario De Carolis si è detto onorato che il papa abbia sorvolato e posato lo sguardo su Cascia: "Sarebbe bello se un giorno - ha detto - quell'elicottero con a bordo Francesco potesse atterrare nella terra di santa Rita".

Perugia

17/06/2019 17:25

Redazione