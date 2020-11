Perugia da X Factor: finisce 1-1 anche a domicilio del Sudtirol, terzo pari di fila per il Grifo che sale a 23 punti in quarta piazza

Finisce in parità al "Druso" il big match della 13esima giornata del girone B di C tra Sudtirol e Perugia: Grifo avanti dopo 3' con Melchiorri, lesto ed opportunisma a mettere da due passi dopo che dal corner di Burrai l'incornata di Murano, deviata da Poluzzi, aveva incocciato in pieno il palo. Il Sudtirol impatta al 41esimo quando l'arbitro Cosso di Reggio Calabria assegna il rigore ai bolzanini dopo un contatto in area tra Rosi e Rover: dal dischetto Casiraghi timbra il definitivo 1-1 che si mantiene anche nella ripresa sino al triplice fischio finale. Il sudtirol viene così raggiunto in vetta a quota 26 dal Padova(che batte 5-3 Vis Pesaro) mentre il Perugia, alla terza X in fila, è quarto a quota 23. Domenica prossima per i biancorossi c'è l'Imolese(ore 17.30) al "Curi".

Perugia

29/11/2020 20:10

Redazione