Perugia, domani mattina la cerimonia di passaggio della Presidenza della Conferenza assemblee legislative europee a Donatella Porzi

Si terrà domattina, lunedì 21 gennaio, a Perugia, nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni (ore 9.30) la cerimonia di passaggio di consegne della Presidenza della “Conferenza Assemblee legislative regioni europee” (Calre). La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Donatella Porzi assumerà la reggenza della Calre subentrando ad Ana Luisa Luis, presidente della Regione autonoma delle Azzorre (Portogallo). La presidente Porzi, era stata eletta lo scorso 21 novembre a Horta (Regione autonoma delle Azzorre) e sarà in carica fino a gennaio del 2020.

Questo il programma dell’iniziativa:

9.30, SALUTI ISTITUZIONALI della presidente della Regione Umbria Catituscia Marini e di monsignor PaoloGiulietti-vescovo ausiliario di Perugia;

ore 9.45 PASSAGGIO DI CONSEGNE tra la presidente uscente Ana Luisa Luis e la neo eletta Donatella Porzi e scambio del “Makhila Baton” il tradizionale bastone del popolo basco simbolo dell’autorità che sarà esercitata nel mandato presidenziale.

Ore 10.30 CONVEGNO sul tema “Ex pluribus unum: le autonomie e il futuro dell’Europa” con le relazioni degli studiosi: Francesco Clementi (L’Unione europea e la sfida del cambiamento istituzionale); Luca Ferrucci (Tra mercato, concorrenza e regole: quale futuro per l’economia europea?); Luca Castelli (I regionalismi in Europa tra unità e separazione); Marco Mazzoni (Tra nuovi e vecchi media: comunicare le autonomie dell’Unione Europea); Simone Budelli (La tutela e valorizzazione dei beni culturali in Europa). Previsti interventi dei presidenti delle Assemblee legislative italiane presenti. Modera Carlo Marroni, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Alla cerimonia di lunedì hanno assicurato la loro presenza le Assemblee legislative delle Regioni: Wallonia, Azzorre, Marche, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Veneto, Campania, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Molise, Calabria. Sarà inoltre presente la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative italiane, coordinata da Rosetta D’Amelio (presidente Campania).

La “Conferenza Assemblee legislative regioni europee” (Calre), è stata costituita nel 1997 a Oviedo (Spagna). Riunisce 74 Regioni di 8 Paesi europei (Spagna, Italia, Belgio, Austria, Germania, Finlandia, Portogallo, Regno Unito) che comprendono complessivamente oltre 200milioni di abitanti.

Obiettivo della CALRE, è approfondire i principi democratici e partecipativi nell’ambito dell’ordinamento dell'Unione Europea (UE), tutelare valori e principi della democrazia regionale e rafforzare i legami tra le Assemblee legislative regionali, nel rispetto del principio di autonomia di ciascuna Assemblea. All'interno della CALRE operano dei Gruppi di lavoro che hanno il compito di approfondire e sviluppare le tematiche di stretto interesse per l'associazione.

"Caratterizzeremo l’anno di presidenza italiana con una profonda riflessione sul tema della legalità, intesa come evoluzione del pensiero etico di giustizia e del contrasto alle organizzazioni criminali": così si la presidente Porzi subito dopo essere stata eletta.

Perugia

20/01/2019 11:23

Redazione