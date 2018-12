Perugia, domani ultima seduta "casalinga" poi partenza per il Salento: sabato(ore 15) c'è il Lecce

In Serie B corre il Perugia, atteso sabato alle 15 al “Via del Mare” di Lecce per sfidare la compagine giallorossa: domani mattina ultima seduta perugina, poi partenza per la Puglia anticipata di un giorno con la rifinitura che si terrà venerdì proprio in Salento. Nesta recupera Falasco dalla squalifica e avrà a tempo pieno Melchiorri, pronti entrambi a tornare dal primo minuto, mentre difficilmente potrà contare su Bianco e Felicioli, con la più che probabile conferma per il giovane Bordin a centrocampo

Perugia

05/12/2018 18:30

Redazione