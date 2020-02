Perugia, inaugurata la mostra "Zona Rossa - Viaggio nei luoghi del terremoto 2016" di scena alla Rocca Paolina

Il viaggio è iniziato a Perugia: ieri pomeriggio, nella sede del Cerp, alla Rocca Paolina, è stata inaugurata la mostra fotografica “Zona Rossa. Viaggio nei luoghi del terremoto 2016”, alla presenza della consigliera della Provincia di Perugia, Erika Borghesi, del segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri e degli autori del reportage, il giornalista Diego Aristei e i fotografi Marco Francalancia e Claudio Campodifiori.

31 pannelli fotografici 3 metri per 1.20, 4 totem con dati, 6 folding, 4 pannelli esplicativi e un video di 12 minuti realizzato in collaborazione con il cineoperatore Lucio Piermaria, per attestare la situazione a quasi 4 anni dal sisma. Un viaggio nato “per caso”, come ha spiegato il fotografo Francalancia, “da una passeggiata in Valnerina”: “Calcando quei territori – ha detto – l’emozione è stata enorme. Fra sentirne parlare e toccare con mano la zona rossa c’è un abisso”.

La consigliera Borghesi ha parlato di una mostra “suggestiva, ospitata in un luogo altrettanto bello”.

8mila chilometri quadrati di territorio scosso dal sisma, ripercorso con foto e immagini, dalle Marche, attraversando l’Umbria, per passare nel Lazio e concludersi in Abruzzo: “Abbiamo voluto arricchire questa mostra – ha sostenuto Ranieri – con degli approfondimenti, coinvolgendo, insieme all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia, l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria per realizzare dei percorsi formativi con gli studenti. Con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria faremo un convegno sulla comunicazione in emergenza. Ma affronteremo anche il grande e irrisolto tema della ricostruzione. Proprio ieri, Anci Umbria ha incontrato il nuovo commissario straordinario per l’emergenza, Legnini, cui è stata chiesta una svolta nella ricostruzione”. Ranieri ha parlato anche dell’azione di Anci ProCiv che ha collaborato all’evento: “Ogni giorno è a fianco dei Comuni; inoltre, insieme alla Regione dell’Umbria lavora non solo sull’emergenza, ma soprattutto sulla prevenzione”. Il fotografo Campodifiori ha invitato i presenti a “tornare a visitare la mostra in solitudine, così come noi siamo entrati da soli in quelle zone che sono in enorme sofferenza”. All’inaugurazione ha partecipato anche Carole Magnini, con il suo progetto “Rendez – Vous Une Danse pour la terre”, la quale ha raccontato il percorso svolto a sostegno del sisma 2016, attraverso l’arte della danza.

La mostra, che resterà aperta fino al prossimo 15 marzo prossimi, con orario 10-19, è realizzata da Anci Umbria, Anci Umbria ProCiv, Provincia di Perugia, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia, di Anci, dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, oltre che del sostegno di Regione Umbria-Assemblea Legislativa, Ance Perugia, Federfarma Umbria e della Cooperativa “L’Incontro”.

Perugia

23/02/2020 10:20

Redazione