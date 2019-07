Podismo: domenica torna "Tra i Monti De Gualdo"

Domenica va in scena a Gualdo Tadino la 13° edizione della “Tra i monti de Gualdo”, una gara unica che si snoda in mezzo ai boschi e ai prati della Valsorda (quota di partenza e arrivo 1050mt), fino al Monte Serrasanta (1390mt), al confine tra Umbria e Marche. La corsa in montagna, organizzata dalla società Atletica Taino con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, è valida come 4° prova dell’Umbria Trail Running e per il Campionato Regionale Fidal Assoluti e Master. Il ritrovo è alle ore 8,00, poi alle 8,45 partirà la camminata ecologica, mentre alle ore 9,30 ci sarà il via della corsa in montagna, entrambe di 10,2 km, con partenza e arrivo all’altezza del Rifugio Chiesetta di Valsorda e al termine verrà organizzato un ricco ristoro con barbozza, birra e dolci. Previste tre categorie maschili (fino a 35 anni, da 36 a 50 anni, da 51 in avanti), mentre ci sarà un’unica categoria femminile, oltre alle premiazioni degli assoluti e delle società

Gubbio/Gualdo Tadino

05/07/2019 20:01

Redazione