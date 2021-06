Polo Liceale Mazzatinti: Liceo Scientifico super al Laboratorio di Scienze Sperimentali

Doppia vittoria dei ragazzi del Liceo Scientifico Mazzatinti nella divulgazione scientifica con il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno per la Festa di Scienza e Filosofia. I riconoscimenti sono stati consegnati questa mattina presso il Laboratorio dal Direttore Mingarelli e dalla tutor esterna del progetto Professoressa Fuso. Oltre agli attestati a tutti i ragazzi che hanno partecipato sono stati consegnati alle nostre ragazze vincitrici dei tablet per il riconoscimento dell’impegno profuso, tablet in palio ogni anno. Martina Radicchi e Alessia Urbanelli del 4bls sono risultate le più viste nel canale YouTube della Festa per quanto riguarda le video lettere ai grandi della Terra per la versione del progetto di questo anno: “Ambasciatori della Terra”. Versione speciale tutta a distanza dedicata alla sostenibilità e all’attenzione alle risorse rinnovabili con l’”Earth Day 2021”. Il loro video era rivolto al Presidente della Repubblica Mattarella. Per lo scorso anno, edizione 2019/20 che non aveva avuto un evento conclusivo per la pandemia in atto, è stata invece premiata Claudia Barbi del 4als, anche se oggi non è riuscita ad essere presente a Foligno, per la versione del progetto di divulgazione su Instagram e Facebook come la più letta per “Ambasciatori di Scienza e Filosofia” incentrata di più sulla divulgazione di argomenti scientifici nelle piattaforme social. Il Direttore Mingarelli ha poi accompagnato le vincitrici all’interno dei laboratori di biologia e di fronte alla tavola periodica interattiva. Tavola periodica realizzata anche con l’apporto dei nostri ragazzi al progetto nelle passate edizioni

Gubbio/Gualdo Tadino

17/06/2021 10:29

Redazione