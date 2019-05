Programmazione degli eventi per la ‘Giornata Nazionale dell'Appennino’ e ‘Terza edizione di Appennino Bike Tour’ che passa a Gubbio

E’ al lavoro la macchina organizzativa degli eventi della ‘Giornata Nazionale dell'Appennino’ (15-16 giugno) e della terza edizione di ‘Appennino Bike Tour’, il Giro dell'Italia che non ti aspetti (dal 15 luglio al 4 agosto), che nella mattinata di venerdì 19 luglio passerà per Gubbio. La ‘Giornata Nazionale dell’Appennino’, promossa dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Confcommercio Ascom e Vivi Appennino, unisce in un programma comune escursioni, feste, sagre, passeggiate, trekking, visite guidate organizzate sul territorio appenninico nel terzo weekend di giugno, per raccontare le esperienze che si possono vivere in Appennino e la sua straordinaria bellezza. Sono coinvolti oltre 1.400 comuni, 10 parchi nazionali, 34 parchi regionali, 32 comuni termali, 133 laghi d’interesse turistico e 60 località sciistiche che contraddistinguono il territorio della dorsale appenninica e, durante il weekend del 15-16 giugno, saranno valorizzati centinaia di eventi alla scoperta delle riserve naturali, patrimoni paesaggistici e culturali, specialità eno-gastronomiche, zone nelle quali si riscopre il piacere dello stare insieme e si ritrova il benessere naturale. Con il sostegno della Federazione Ciclistica Italiana e di associazioni nazionali impegnate a valorizzare l’utilizzo della bicicletta, sarà promossa l’organizzazione di escursioni lungo la direttrice della Ciclo-Via Appenninica, con l’obiettivo di sensibilizzare i territori sull’opportunità di sviluppo data dalla crescita della’bike economy’, come evidenziato dal rapporto Isnart Legambiente. Comuni, Associazioni, Parchi ed enti impegnati ad organizzare iniziative sul territorio appenninico potranno segnalare i loro appuntamenti attraverso il sito www.viviappennino.com ; tutti gli eventi saranno promossi in un unico calendario nazionale. Il 15 luglio da Altare, in Liguria provincia di Savona, prenderà invece avvio la terza edizione di ‘APPENNINO BIKE TOUR’, il Giro dell’Italia che non ti aspetti, con arrivo il 2 agosto ad Alia, in Sicilia provincia di Palermo. Nel periodo della manifestazione saranno organizzati convegni in ogni Comune tappa per informare i territori sugli sviluppi della Ciclo-Via Appenninica, mentre nei weekend 21-22, 27-28 luglio e 3-4 agosto da Nord a Sud Italia saranno organizzate escursioni guidate in bici, sagre e feste. Il giro farà tappa a Gubbio venerdì 19 luglio, proseguendo poi per Assisi.

Gubbio/Gualdo Tadino

10/05/2019 15:30

Redazione