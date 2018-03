Proseguono i rilievi della frana sulla SS73bis “di Bocca Trabaria” tra Umbria e Marche

Proseguono le attività dei tecnici e dei geologi Anas in corrispondenza della frana che ha interessato la strada statale 73bis “di Bocca Trabaria” nel comune di San Giustino in prossimità del confine umbro-marchigiano, tra le province di Perugia e Pesaro Urbino. In particolare, sono al momento in corso rilievi e sondaggi geologici necessari alla definizione dello scenario di intervento e alla successiva progettazione dei lavori di ripristino. Il disseto interessa il versante in corrispondenza del km 16,550, sia a monte che a valle della carreggiata stradale, in continua evoluzione e pertanto al momento non chiaramente circoscritto. La scorsa notte la frana è progredita coinvolgendo parte della carreggiata stradale. La strada era stata chiusa nella serata di giovedì 15 marzo dopo che erano stati rilevati i primi segnali di un dissesto in rapida evoluzione. Venerdì 16 sono proseguite le attività di monitoraggio e sabato 17 Anas ha avviato i primi sondaggi geologici. Una volta terminate le attività di rilievo e diagnostiche, sarà possibile - sulla base degli esiti e dei dati acquisiti - avviare la progettazione dei lavori di consolidamento e ripristino del pendio e dell’infrastruttura. Al momento è possibile prevedere che gli interventi possano quindi essere affidati e successivamente avviati entro il prossimo giugno, per essere poi completati a fine estate.

Città di Castello/Umbertide

19/03/2018 15:15

Redazione