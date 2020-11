Rosita Merli torna in tv questa sera a Cuochi d'Italia All Stars

Rosita è pronta ad una nuova sfida. Dopo le vittorie delle prime due puntate con le regioni di Trentino Alto Adige e Veneto in cui si è cimentata in ricette lontane dalla propria terra di origine, la cuoca eugubina questa sera sempre su tv8 è pronta a scendere di nuovo in campo in Cuochi d'Italia All Stars. Abbiamo raggiunto la cuoca del Bottaccione su Skype, trovandosi a Milano, per le impressioni sulle vecchie e nuove sfide...

La video intervista è disponibile al seguente link https://youtu.be/fVtaUWnCYGk

Gubbio/Gualdo Tadino

16/11/2020 17:33

Redazione