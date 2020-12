Rosita Merli trionfa a Cuochi d'Italia All Stars

Rosita Merli ce l'ha fatta! La cuoca eugubina rappresentante la regione Umbria a Cuochi d'Italia All Stars (il programma di cucina di tv8 condotto dallo chef Cristiano Tomei, in cui si fronteggiano i migliori cuochi delle 12 edizioni di Cuochi d'Italia) in un crescendo di bravura, simpatia e originalità ha vinto la prima edizione ed il premio finale di 10mila euro in gettoni d'oro del cooking show nazionale trionfando sulla sfidante della Toscana. Prima con le tagliatelle con farina di castagne ai funghi e salsicce (con cui ha guadagnato 18 punti) e poi con il filetto di maiale con castagne e prugne (19 punti) ha definitivamente conquistato i giudici chef. Un successo costruito passo dopo passo, ricetta dopo ricetta dalla cuoca del Bottaccione, a partire dal girone delle passatelle, ovvero il girone delle cuoche più esperte, in cui ha sbaragliato Trentino Alto Adige e Veneto pur cimentandosi in piatti lontani dalla propria tradizione, come canederli e polenta. Rosita nel corso delle varie puntate si è sempre mossa con abilità grazie alla grande esperienza, ma soprattutto all'attaccamento e alla tradizione culinaria della propria terra che l'ha portata a conquistare i palati e i cuori dei giudici nonchè del pubblico da casa, che con costanza l'ha seguita con affetto e ammirazione. E non è un caso che anche in Messico si sia parlato di lei e della sua padronanza ai fornelli, al punto che un un ristorante italiano nello Yucatan le ha dedicato un piatto in suo onore: le tagliatelle alla salsa generala. "Tu Rosita riesci a farti spazio tra le ricette della famiglia di ognuno di noi": la musica non è cambiata dall'edizione in cui ha trionfato, quella del 2018, e a distanza di due anni la regina del tartufo ha continuato a far emozionare e conquistare gli chef d'eccezione che si sono susseguiti nella trasmissione come Gennaro Esposito, Alessandro Borghese, Bruno Barbieri, Diego Rossi, Giuliano Baldessari... Rosita con spontaneità, naturalezza e ironia si è fatta largo nel programma di tv8, mai rinunciando a raccontare momenti di vita privata e quotidiana, come le passeggiate con il marito, le prese in giro dei nipoti quando le dicono che è una influencer, le ricette della tradizione e i segreti dei suoi piatti, la raccolta di funghi, i propri sogni e i ricordi di una vita passata nell'osteria di famiglia. Tra stelline, ottimi voti (quasi sempre massimi, tanto da essere ribattezzata la donna del 9) ed entusiami suscitati nel far rimembrare i sapori di una volta, Rosita ha conquistato l'edizione 2020 e l'affetto di cuochi e pubblico. E se è vero che il proprio nome è parlante, allora come dice il detto "se son Rose fioriranno"...In bocca al lupo Rosita per i vecchi, i nuovi e i futuri successi

Gubbio/Gualdo Tadino

04/12/2020 20:20

Redazione