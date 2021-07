Rotary Club Gubbio, Mauro Marchi è il nuovo presidente. Premiato il distretto sanitario Usl Umbria 1 e il docente eugubino Simone Zaccagni

Passaggio di consegne ufficializzato per il Rotary Club Gubbio: al Park Hotel ai Cappuccini Mauro Marchi ha assunto la presidenza fino al 30 Giugno 2022 subentrando a Gioacchino Minelli, che contestualmente ha assunto la carica di Governatore del Distretto Rotary 2090, comprendente le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Molise. Ad assumere la carica di vice presidenti massimo Angeli e Massimo Bastiani mentre segretaria nonchè presidente eletto per il futuro mandato è Tiziana Cruciani

Nel corso della serata è stata premiata la direttrice del distretto sanitario Usl Umbria 1 Paola Tomassoli assieme alla sua intera equipe per l'impegno e la professionalità dimostrate nella lotta al coronavirus oltre che il docente e scrittore eugubino Simone Zaccagni per alver salvato con una manovra di primo soccorso un alunno dell'istituto "Matteotti" che stava per avere un principio di cianosi dopo una mancata deglutizione di uno snack

Gubbio/Gualdo Tadino

10/07/2021 12:40

