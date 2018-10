Rugby Gubbio, nuova avventura al via con il neozelandese Roden alla guida. Stasera servizio nel Trg Sport(ore 20.45)

Si scalda il Rugby Gubbio in vista dell'inizio dell'annata agonistica. Il quindici rossoblù, che affronterà la serie C2 Umbria-Marche, avrebbe dovuto scendere in campo già domenica in casa contro Pesaro ma il campionato slitterà di una settimana in seguito al ritiro del Rugby Falconara, che costringerà il Comitato regionale a stilare un nuovo calendario. I lupi sono però pronti a gettarsi nella mischia sia in ottica prima squadra che nelle varie formazioni giovanili: la novità principale riguarda l'arrivo del neozelandese Chris Roden, tecnico di esperienza trentennale che dopo aver allenato in varie parti del globo come Australia, Hong Kong e Zambia) ha lavorato in Italia con il settore giovanile del Petrarca Padova in un periodo contraddistinto dalla conquista di due scudetti a livello juniores per la società veneta. Roden guiderà la prima squadra oltre e fungerà da coordinatore del settore giovanile, il tutto sempre nell'impianto da gioco in località “Coppiolo”, in fase di restyaling e prossimo a divenire la reale e unica “casa” dei Lupi eugubini. "Pronti per questa nuova avventura - sottolinea il presidente Andrea Frondizi - ripartiamo in C2 con grande entusiasmo con un grande professionista come Chris alla guida e anche nei vari campionati giovanili faremo di tutto per ben figurare anche se l'obiettivo princiapale resta la crescita, a 360 gradi, dei nostri ragazzi". Buono l'ambientamento anche del neo tecnico Roden: "Gubbio mi piace tanto - sottolinea il coach neozelandese - la società è davvero costituita da belle persone e anche la squadra mi sembra avere buoni dettami tecnico-tattici. Faremo di tutto per ben figurare con i seniores e crescere ulteriormente in ambito giovanile". Il punto sul Rugby Gubbio stasera nel Trg Sport(ore 20.45)

Gubbio/Gualdo Tadino

12/10/2018 17:08

Redazione