Simone Faggioli trionfa per la 12^ volta nel Trofeo Fagioli. Al siciliano Fazzino il Trofeo Cecilioni, all’eugubino Gianni Urbani il Trofeo Rampini

Simone Faggioli su Norma M20 Fc Zytek, ha vinto la 56^ edizione del Trofeo Luigi Fagioli, disputato lungo il tortuoso tracciato della Gubbio-Madonna della Cima, volgendo a proprio favore, per appena nove decimi, uno spettacolare duello con Cristian Merli, che ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Faggioli ha inserito il suo nome nell’albo d’oro della cronoscalata eugubina per la dodicesima volta. L’ultimo successo era stato nel 2015. Merli invece ha vinto le ultime due edizioni. Al terzo posto il siciliano Cubedda, che non è riuscito ad inserirsi davvero nel braccio di ferro tra il campione fiorentino e quello trentino. Da segnalare la buona prova del giovane siciliano Luigi Fazzino, che, come primo degli under 25, si è aggiudicato il Trofeo Marcello Cecilioni, una “colonna” della manifestazione motoristica eugubina scomparso nei mesi scorsi. Da segnalare, tra prototipi CN, la prova dell'eugubino Gianni Urbani , premiato anche con il Trofeo Mauro Rampini, riservato al primo pilota di casa in classifica generale(13esimo). Questa la classifica ufficiosa dei primi dieci. Faggioli (Norma M20 Fc Zytek) in 3'08”17; 2. Merli (Osella Fa30 Evo Zytek) a 0”94; 3. Cubeda (Osella Fa30 Zytek) a 11”58; 4. Lombardi (Osella Pa2000 Honda) a 13”89; 5. Fazzino (Osella Pa2000 Turbo) a 14”21; 6. Caruso (Nova Proto Np01-2 Zytek) a 15”56; 7. Marino (Osella Pa30 Zytek) a 17”74; 8. Petit (Nova Proto Np01 4x4 Turbo) a 18”68; 9. Maroni (Osella Pa21 JrB) a 18”93; 10. Cassibba (Osella Pa21 JrB) a 23”5. Nella auto storiche successo di Giacinto Giacché salito con una Fiat 131 Abarth nel tempo di 5'00”28.

Gubbio/Gualdo Tadino

01/08/2021 20:49

Redazione