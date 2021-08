Sabato la Giostra della Sfida della Quintana di Foligno

Manca ormai poco al momento tanto atteso a Foligno, in cui i dieci cavalieri affronteranno l'otto di gara per contendersi la vittoria nella Giostra della Sfida della Quintana 2021. Una gara, quest'anno, che si svolge in una data inusuale - sabato 7 agosto, in notturna - a causa della situazione sanitaria che sta ancora vivendo il nostro Paese. Situazione, questa, che ha comportato per tutto il mondo della Quintana, così come nel 2020 - spiega l'Ente Giostra - uno sforzo, una dedizione e un'attenzione eccezionali. In queste ore è massimo l'impegno di tutto l'Ente Giostra e dei dieci Rioni per garantire lo svolgimento della gara nella massima sicurezza. Sabato al Campo dei Giochi è stata invitata come ospite della Quintana anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. La cronaca della Giostra andrà in diretta sul canale 10 di UmbriaTV e in streaming sulla pagina Facebook Giostra della Quintana di Foligno a partire dalle ore 21 circa. Inoltre, sabato 14 agosto Rai 3 proporrà una sintesi della Giostra a partire dalle ore 17.40.

Foligno/Spoleto

06/08/2021 16:33

Redazione