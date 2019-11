Serie B: Perugia pronto alla trasferta di domani(ore 15) a Pordenone. Oddo: "Conta solo vincere. Fallimento in caso di mancata promozione? Non sono d'accordo"

In Serie B si riprende a giocare dopo la sosta con il Perugia che domani alle 15 sarà di scena al “Bottecchia” contro il Pordenone. Oggi ultima seduta mattutina, domani mattina trasferimento in Friuli in charter per il Grifo che Oddo dovrebbe schierare con il 4-3-1-2: davantia Vicario, difesa formata da destra a sinistra da Rosi, Gyomber, Sgarbi e Di Chiara, centrocampo con Balic, favorito su Carraro, in regia, Falzerano e Nicolussi mezzali, Bonaiuto sulla trequarti a sostegno di Iemmello ed uno tra Falcinelli o Melchiorri.

"Il Pordenone - afferma il tecnico biancorosso Oddo alla vigilia - è una squadra in salute, molto solida e che sfrutta benissimo le ripartenze. Noi però doabbiamo guardare essenzialmente a noi stessi e a ritrovare una mentalità vincente: domani mattina partiamo, arriviamo a Pordenone e dobbiamo solo pensare a vincere la partita ad ogni costo. L'obiettivo resta la serie A ma la concorrenza è foltissima e agguerrita: si devono creare quelle alchimie giuste, si devono verificare quelle condizioni che fanno sì che tale obiettivo si possa raggiungere attraverso il lavoro, il sacrificio, la mentalità, l’agonismo e poi attraverso la tecnica e la tattica. Quindi non deve esistere la parola fallimento in caso di mancata promozione, semmai potremmo parlare di fallimento se andassimo ai playout, al massimo se non riuscissimo a raggiungere i playoff, ma non accetto che si parli di fallimento in caso di mancata promozione“.

22/11/2019 19:20

