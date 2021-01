Serie C, si riparte: Gubbio attende l'Imolese, Perugia nella tana del Matelica. Ternana, ostacolo Monopoli

Ripartenza. Dopo la sosta natalizia, ricomincia con la giornata numero 18 il campionato di Serie C e nel girone B il 2021 del Gubbio ricomincia domenica dallo scontro interno, ore 15, con l'Imolese, squadrà in profonda crisi tecnica come dimostrano le nove sconfitte filate che hanno portato all'esonero di Cevoli e l'arrivo in panchina di Catalano. Il Gubbio, dopo il blitz pre natalizio di Mantova, ha ora sette punti in più rispetto ai romagnoli e Torrente può contare sul gruppo al completo, visto anche il rientro del portiere Cucchietti pronto a scendere in campo con una maschera protettiva dopo la doppa frattura della mandibola che lo ha tenuto un mese ai box. Cucchietti resta comunque in lizza con Zamarion mentre in difesa linea a 4 con Formiconi, Uggè, Signorini e Ferrini. In regia c'è Megelaitis con Malaccari e Oukhadda mezzali, Pasquato agirà sulla trequarti mentre in attacco Gomez è reduce da un affaticamento muscolare ma dovrebbe farcela con De Silvestro al suo fianco, favorito nel ballottaggio con Gerardi. In chiave mercato saluta Lovisa, ufficialmente passato al Legnago. Potrebbe optare per il 3-4-1-2 con Provenzano a supporto di Morachioli e Polidori mentre in settimana sono arrivati Bentivegna dalla Juve Stabia e Piovanello dal Padova per rafforzare l'attacco orfano di Stanco, trasferito all'Alessandria.

Vietato fallire anche per il Perugia, quinto in classifica a quota 30 ma distante tre lunghezze dal trio di vetta Padova, Modena, Sudtirol: i biancorossi provaranno ad espugnare sempre domenica alle 15 il Recina di Macerata nel match con la matricola Matelica attualemente in decima piazza a 25 punti. Sarà ancora 3-5-2 per Caserta con Fulignari in porta e difesa formata da Rosi, Angella e uno tra Monaco, acciaccato, o Sgarbi. In regia Vanbaleghem può rilevare Burrai, con Kouan e uno tra Moscato o Sounas mezzali. Sulle fasce spazio a Elia a destra e Crialese a sinistra mentre in attacco confermato il tandem Minesso-Melchiorri. Partono dalla panchina Murano l'ultimo arrivato Vano. 4-3-3 invece per il Matelica di mister Colavitto con possibile tridente formato da Volpicelli, Moretti e Leonetti.

Nel girone C la Ternana è decisa a ripartire a vele spiegate dall'alto dell'imbattibilità stagionale e del primato a +6 dal Bari: domenica alle 17.30 arriva al Liberati il Monopoli e mister Lucarelli, orfano dello squalificato Falletti, nel suo 4-2-3-1 dovebrre ripartire da Iannnarilli in porta, Russo, Kontek, Boben e Laverone in difesa, Palumbo e Proietti a centrocampo, Vantaggiato al centro della trquarti con Partipilo e Furlan esterni a supporto di Raicevic. Il tecnico del Monopoli Scienza dovrebbe invece sistemare i suoi con il 3-5-2 dove in attacco ci sarà l'ex Marilungo assieme a Starita.

Designazioni arbitrali: Gubbio-Imolese affidata a Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, Matelica-Perugia a Francesco carrione sempre di Castellamare di Stabia e Ternana-Monopoli ad Alessandro Di Graci di Como

Gubbio/Gualdo Tadino

08/01/2021 19:35

Redazione