Sindacati Umbria, sbloccare lavori sulla Perugia-Ancona

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil dell' Umbria chiedono lo sblocco dei lavori di completamento della strada Perugia-Ancona, a rischio per la crisi di Astaldi, terza azienda coinvolta nei cantieri. La Fillea, in particolare, ha chiesto che sia attivato un tavolo a Palazzo Chigi, anche a tutela dei lavoratori coinvolti. "I lavori in Umbria attualmente sono bloccati e sono rimasti incompleti sull' ultimo versante al confine con le Marche (2-3 km), dove alcune aziende umbre impegnate nella posa dell' asfalto hanno dovuto interrompere i lavori per una cronica carenza di risorse", riferiscono le tre sigle di categoria. "Un ulteriore completamento della Perugia-Ancona va effettuato sulla galleria di Casa Castalda, attualmente non utilizzabile nei due sensi di marcia. "Invitiamo, oltre al governo, anche la Regione dell' Umbria ad attivarsi, perche' la nostra regione, piu' di altre soffre di un gap infrastrutturale notevole", scrivono Fillea, Filca e Feneal, "e non possiamo trovarci di fronte all' ennesima opera pubblica incompiuta, tanto piu' che il comparto edile deve essere assolutamente rilanciato visto il ruolo centrale che svolge da un punto di vista occupazionale".

Perugia

08/10/2018 11:45

Redazione