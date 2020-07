Spoleto, i Carabinieri trovano una 24enne priva di sensi in un parco abbandonata dopo aver consumato droga

Una ragazza priva di sensi trovata da una passante in un’area verde alle porte della città: è questo il quadro che si sono trovati di fronte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto.

I fatti risalgono a circa tre settimane fa, quando la 24enne – proveniente dalla Toscana – giunge in Umbria per trascorrere il fine settimana con il ragazzo conosciuto pochi mesi prima. Una situazione in apparenza normalissima. Eppure quanto emerso e ricostruito dai militari dell’Arma ha contorni a dir poco preoccupanti e potenzialmente letali. La coppia, infatti, fin da subito inizia a consumare alcool e ad assumere droga (procurata da lui). Poi lui, 44enne folignate, propone alla ragazza di assumere un mix di farmaci – quasi tutti catalogati come sostanze psicotrope – per poter continuare lo “sballo”.

Ma il cocktail di sostanze che i due hanno ingerito diventa potenzialmente letale, e la ragazza inizia a stare male, fino a ché sviene. Lui scappa, abbandonando la malcapitata, con la quale aveva trascorso l’ultimo giorno e mezzo, in un’area verde appena fuori il centro storico di Spoleto, come se nulla accaduto.

Per fortuna la presenza della ragazza viene notata da una passante, ed i soccorsi vengono immediatamente allertati. Insieme al 118 giungono sul posto anche i Carabinieri, che in poco tempo ricostruiscono le tessere del puzzle e, quindi, gli spostamenti della ragazza.

La tempestività della segnalazione ha evitato conseguenze peggiori, ma per l’uomo, già gravato da vari precedenti, scatta la denuncia alla Procura di Spoleto, con l’accusa di lesioni come conseguenza di altro delitto, abbandono di persona incapace e soprattutto per cessione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Foligno/Spoleto

10/07/2020 15:29

Redazione