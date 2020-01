Stasera su Trg (canale 11) la trasmissione “Le interviste”

Tutta da vedere la puntata di questa sera (giovedì 9 gennaio) di “Economia – Le Interviste”, prodotta da Nuovo Corriere Nazionale Tv (NCN Tv), curata da Giuseppe Castellini e in onda alle ore 22,30 su canale 11-Trg del digitale terrestre, diretto da Giacomo Marinelli Andreoli. Accade infatti che il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, intervistato in studio sulla sua recente e interessante proposta sulla mobilità ferroviaria con una fermata del Frecciarossa a Terontola, coglie anche l’occasione per annunciare che non correrà per la carica di segretario regionale del Pd umbro, come invece circolato insistentemente in questi giorni in seguito alla presa di posizione in suo favore da parte di numerosi esponenti del Partito democratico. Il sindaco di Magione spiega nel dettaglio le ragioni di questa scelta, motivandola innanzitutto con il fatto che un sindaco non ha il tempo e la concentrazione necessari per svolgere al meglio il ruolo di segretario regionale, tanto più di un partito – come il Pd umbro – che vive una fase complicata e che necessita di un rilancio al quale un segretario deve dedicarsi ‘anima e corpo’. Chiodini non fa nessun endorsement specifico a favore di qualcuno, ma è chiaro che la sua preferenza si dirige verso chi siede in consiglio regionale, non impegnato in un ruolo amministrativo in senso stretto. E a corollario di questo ragionamento avanza alcune valutazioni politiche di notevole interesse sul centrosinistra umbro, attuale e futuro. La metà della trasmissione è tuttavia dedicata, soprattutto nella prima parte della mezzora di intervista, alla questione trasporti, con Chiodini che spiega i vantaggi di una fermata a Terontola del Frecciarossa che parte da Perugia e vi arriva la sera, mettendone in rilievo la fattibilità concreta e l’assenza di contro indicazioni tecniche, compreso il fatto che non comporterebbe alcun allungamento del tempo di percorrenza. Una “carta in più”, definisce Chiodini la sua proposta, che certamente “mette a disposizione dell’area del Trasimeno e di quella parte della Toscana, dopo la fermata del Frecciarossa a Chiusi, una nuova imporrante opportunità, ma che è una ‘ carta in più’ anche per altre aree della regione, compresa Perugia”. Trasmissione quindi da non perdere. Dopo l’andata in onda di questa sera la puntata potrà essere vista sul canale you tube di Nuovo Corriere Nazionale Tv. Basta andare su you tube, digitare Nuovo Corriere Nazionale Tv e cliccare sul logo NCNTv. Ogni puntata, prima e dopo l’andata in onda, viene promossa e successivamente diffusa sui principali social, a cominciare da Facebook e Twitter.

Gubbio/Gualdo Tadino

09/01/2020 17:11

Redazione