Storica Vis Gubbio: Cus Molise battuto 8-3 e i playoff di A2 sono realtà. Sabato 8 Maggio sfida a Porto San Giorgio contro Coba'

Non finisce mai la favola Vis Gubbio: compagine di calcio a 5 eugubina, capace in poco più di un lustro di balzare dalla C2 regionale fino alla Serie A2, superando 8-3 Cus Molise nell'ultimo turno di campionato ha raggiunto quota 30 punti, ovvero la quinta posizione che significa raggiungimento dell'obiettivo playoff per la truppa di coach Bettelli. Nel primo tempo i molisani passano per due volte in vantaggio con Barichello ma la doppietta di Bicaj e il sigillo di Calvet portano avanti i rossoblu' a fine prima frazione. Ad inizio ripresa Di Lisio timbra il 3-3 ma da qui in poi è dominio eugubino: altra doppietta di un super Bicaj, che chiude con un poker di reti, per il nuovo sorpasso seguito dalla rete di Carlopio e dalla doppietta di Fonzo, con l'argentino capace di chiudere così capocannoniere del girone a quota 26 reti assieme a Sampaio del Manfredonia. Alla fine grande gioia per una Vis che si preparerà ora per i playoff al cospetto di Futsal Coba' seconda forza del girone C, con gara unica fissata per sabato 8 Maggio(ore 16) al Pala Savelli di Porto San Giorgio

Gubbio/Gualdo Tadino

26/04/2021 12:26

Redazione