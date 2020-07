Successo per la prima edizione del "Norcia Economic Forum Esg89": parole alle imprese ma anche agli economisti, con Cottarelli e Baldassarri sul palco in piazza S.Benedetto

Grande successo ieri sera per il ‘NORCIA 2020 ECONOMIC FORUM ESG89’ andato in scena nella cornice di Piazza San Benedetto.

Il Forum alla sua prima edizione è stato organizzato da Esg89 group di Giovanni Giorgetti proprio a Norcia con l’obiettivo di sollecitare un momento di grande ‘riflessione’ sul post Covid-19 e sul post-Sisma 2016. Presenti rappresentanti istituzionali e imprenditoriali che si sono confrontati sui temi del ‘rinascimento economico’ fondato su tre paradigmi fondamentali: la sostenibilità, la resilienza e l’ heritage culturale.

A portare i saluti iniziali il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha fatto i numeri, con le tante lacune, della ricostruzione di questi 4 anni parlando però di futuro e opportunità anche alla luce delle risorse europee in arrivo. Quindi è stata la Presidente della Regione, Donatella Tesei, ad intervenire plaudendo alla scelta di individuare Norcia come sede di un forum così qualificato e auspicando un autunno di responsabilità e ripartenza sotto tanti punti di vista. Con lei anche Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

La prima parte del talk show in piazza, condotto da Giancarlo Loquenzi, voce popolare di "Zapping" su Rai Radiouno, ha visto presenza e contributi di alcuni imprenditori umbri e non: da Cristina Colaiacovo a Stefania Pompili, da Angelica Donati a Olga Urbani, da Luca Tomassini a Domenico Metelli per chiudere con Brunello Cucinelli.

Nella seconda parte, spazio agli economisti, Carlo Cottarelli e Mario Baldassarri, insieme a Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Perugia

30/07/2020 09:27

Redazione