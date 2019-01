Superlega volley, la Sir Perugia vince a Siena e torna in vetta grazie al successo della Lube a Trento

Superlega volley, domenica importante per la Sir Perugia che vince nettamente a Siena (3-0) e torna in vetta grazie al successo della Lube a Trento (3-1).

Protagonista assoluto del successo in terra Toscana e' Bata Atanasijevic autore di 22 punti, di cui 6 aces. Netta la supremazia della squadra di Bernardi che si aggiudica i primi due parziali 25/20 e chiude la pratica con un più lampante 25/17. Gara chiusa in poco più di un'ora e occhi puntati a Trento dove invece la Lube compie l'impresa della giornata andando a superare quella che era la capolista momentanea del torneo. Un 3-1 che rimette in gioco i marchigiani di Fefe' De Giorgi che scalano posizioni e spalancano la vetta al sestetto perugino.

Perugia

20/01/2019 19:44

Redazione