Tabacco, 28 milioni di euro per il 2021. Confermati gli impegni di JTI e TTI

“La filiera del tabacco, quale futuro?” era il titolo dell’incontro web tenutosi lo scorso 9 dicembre. L'iniziativa, promossa da Confagricoltura, Unione Nazionale Tabacco (UNITAB) e CIA-Agricoltori Italiani, è stata l’occasione per discutere delle policies a sostegno di un comparto strategico con operatori del settore, Confagricoltura e CIA, manifatture come JTI Italia che hanno contribuito allo sviluppo del distretto tabacchicolo dell’Alta Valle del Tevere in Umbria, e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova. Proprio per il ministro il settore del tabacco ha un ruolo centrale nell'economia del paese e anche in Umbria dove rappresenta uno dei cardini dell'alta valle del tevere dove impiega 2 mila lavoratori JTI e TTI, hanno Rinnovato l’investimento di 28 milioni di euro per il prossimo anno . Almeno 7mila tonnellate di tabacco italiano provenienti dal distretto di eccellenza dell’Alta Valle del Tevere e delle zone vocate della Bassa Veronese verranno acquistate dal Gruppo con l’obiettivo di contribuire alla stabilità del comparto a conferma della rilevanza che assume per il settore agricolo nazionale e per l’economia del territorio.

Per l'assessore regionale Morroni è un settore imprescindibile che riveste una valenza economico e sociale importante.

Città di Castello/Umbertide

12/12/2020 10:42

Redazione