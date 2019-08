Torna domani "Sbandiamo", a Gubbio lo spettacolo di 14 bande nazionali che quest'anno omaggiano il Campanone

Sarà una diciassettesima edizione “con il botto” quella di "Sbandiamo", che andrà in scena domani domenica 1 settembre, a Gubbio, in Piazza Grande. L'iniziativa culturale di pregio, è stata introdotta così, alla conferenza di presentazione, dal direttore artistico Stefano Mancini e da Giovanna Pilotto, Responsabile della Banda di Madonna del Ponte. E' proprio la banda frazionale ad aver sempre organizzato un evento che gode, quest'anno, del patrocinio del comune di Gubbio, della Regione Umbria, del Ministero per i Beni e le attività Culturali e dell' associazione nazionale delle bandi musicali autonome. Con la collaborazione della sezione eugubina dell'Avis, dell'Università dei Muratori e del Circolo Anspi.

Oltre ad un gruppo di Majorettes di Chiaravalle ben 14 le bande nazionali che parteciperanno all'evento. Di queste 9 inaugureranno la prima volta a Gubbio, con la Regione Toscana che finalmente si unisce all'appello.

Al centro dell'edizione 2019, però, un ospite d'eccezione, che mai si era visto collaborare con oltre 400 musicisti. A caratterizzare l'evento la voce degli Eugubini: il campanone, che proprio quest'anno ha festeggiato 250 anni d'età. Con i campanari che si mostreranno, ancora una volta, come veri e propri musicisti.

Una Festa che sarà anche una prima esecuzione mondiale: nessuna prova infatti sarà fatta né con il campanone né con le bande, che suoneranno la prima proprio davanti al pubblico. Ad essere già stati accordati soltanto i tempi e l'esecuzione dei brani ma per il resto lo spirito della manifestazione è proprio quello di far musica, divertendosi. Ogni direttore eseguirà un brano, permettendo ad ognuno di mettersi in gioco dirigendo oltre 400 musicisti di cui conosce soltanto una parte. Si è detto fiero il Sindaco della città, Filippo Mario Stirati, così come il Presidente dei Campanari, Sergio Pelicci, che sperando di riuscire a far bene ha definito un'onore questa partecipazione.

Tutto pronto, dunque, per domenica. Inizierà alle 16.30 in Piazza 40 Martiri quando i 14 gruppi si riuniranno per sfilare fino a Piazza Grande dove alle ore 17.00 inizierà il concerto che vedrà alternarsi i vari direttori di brano in brano per un reportorio vario allietato dai colori delle Majorettes.





Gubbio/Gualdo Tadino

31/08/2019 15:20

Redazione