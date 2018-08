Torna la sagra della patata rossa a Colfiorito

Convegni, mostre fotografiche, serate musicali e gastronomiche, caratterizzeranno la 41/a sagra della patata rossa a Colfiorito, in programma dal 10 al 19 agosto, nell' area un tempo riservata alla protezione civile. "Rispetto al passato - ha detto Stefano Morini per il comitato organizzatore - abbiamo dato importanza ai convegni. Uno, l' 11 agosto, riguarderà ' Le erbe campagnole spontanee del territorio dell' oasi di Colfiorito' , il secondo, il 17 agosto, l' illustrazione del progetto definitivo della pavimentazione di Colfiorito". E' prevista anche un' appendice della manifestazione, "Colfiorito e il mare", dal 24 al 26 agosto, sempre nella frazione montana con la partecipazione del Comune di Civitanova Marche e con l' offerta gastronomica di pesce. Il 25 agosto ci sarà la presentazione del libro "Il fantastico mondo degli uccelli", a cura di Giulio Cagnucci. In rappresentanza del Comune di Foligno - che ha patrocinato la rassegna - alla presentazione è intervenuto l' assessore Graziano Angeli sottolineando come "la manifestazione funzioni davvero se ha raggiunto la sua 41/a edizione con grandi risultati di presenze". "E' un periodo in cui la montagna folignate - ha aggiunto - mostra un grande stato di salute con tante iniziative e presenze. Ricordo il timore degli operatori della zona con l' apertura della nuova 77. Invece la nuova arteria ha portato visitatori e sviluppo. Ora la richiesta nelle frazioni montane è la richiesta di parcheggi adeguati per fare fronte al massiccio afflusso di turisti".

Foligno/Spoleto

07/08/2018 16:25

Redazione